Kraftpaket für die stressfreie Erziehung

Zur Person: Alexandra Karr-Meng

Alexandra Karr-Meng wurde 1974 in Saarbrücken geboren, sie ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Neunkirchen. Nach ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung und der nebenberuflich absolvierten Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft arbeitete sie sieben Jahre in der Familienkasse der Bundesanstalt für Arbeit. Dort sammelte sie Erfahrungen in der Beratung von Kunden und dem Umgang mit schwierigen Situationen. 1998 wechselte Karr-Meng zu einer Krankenkasse. In den folgenden sechs Jahren erwarb sie Fach- und Führungserfahrung in den Bereichen Kundenberatung, Marketing/Vertrieb und Aus- und Fortbildung.

Seit 2004 hat sie ihre Leidenschaft für Menschen zum Beruf gemacht. Sie arbeitet als Beraterin, Coach und Trainerin angestellt und freiberuflich. Nach ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung beim Arbeitsamt Saarbrücken hat sie mehrere Weiterbildungen gemacht: zur Trainerin Management und Vertrieb, zur Trainerin Kommunikation, zum Systemischen Management Coach sowie zur Systemischen Organisationsberaterin. ji