Wärmeschutz : Kostenloser Online-Vortrag über Wärmeschutz im Altbau

Neunkirchen Verbraucherzentrale richtet sich an Besitzer von älteren Eigenheimen und bietet zudem Einzelberatung an.

(red) Am Mittwoch, 9. September, bietet die Verbraucherzentrale einen kostenfreien Online-Vortrag zum Thema energetische Altbausanierung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes an. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und dauert inklusive Diskussion bis 20 Uhr. Außenwände, Dach, Fenster und Türen eines Hauses müssen eine Vielzahl an Anforderungen und Funktionen erfüllen. So werden die Bewohner vor unerwünschten Umwelteinflüssen wie Niederschlag, Wind, Temperatur und Schall geschützt. Gleichzeitig leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Statik. In ästhetischer Hinsicht sind sie oft von entscheidender Bedeutung und prägen das Erscheinungsbild des Gebäudes. Wer Energie einsparen und nachträglich dämmen oder Fenster und Türen modernisieren will, sollte das berücksichtigen. Das gilt insbesondere für Baudenkmäler, bei denen die äußere Ansicht und Fassadengestaltung meist unverändert bleiben sollen.