Konzert in Neunkirchen Swinging Christmas mit Tom Gaebel in der Gebläsehalle

Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“ oder „All I Want For Christmas Is You“ im heißen Easy-Listening-Sound, ganz in der Tradition von Showlegenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Co.