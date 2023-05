Konzert in Neunkirchen Spielfreude pur auf zehn Saiten mit Ro und Alec

Neunkirchen · Der Gitarrist, Komponist, Buchautor und Dozent Ro Gebhardt spielt am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, bei Bücher König in Neunkirchen, Bahnhofstraße 43. Mit dabei am Bass ist sein Sohn Alec Gebhardt (16 Jahre), dem im September 2022 als bisher jüngstem Träger der Kulturpreis der Stadt Neunkirchen verliehen wurde.

04.05.2023, 14:42 Uhr

Auch auf der Bühne ein gutes Team: Roland Gebhardt (rechts) mit Sohn Alec Foto: Ro Gebhardt