Stummsche Reithalle : Nino Deda spielt Klavierstücke für besondere Zeiten

Nino Deda sitzt am 1. Oktober in der Stummschen Reithalle Neunkirchen am Klavier. Foto: Joachim Grund

Neunkirchen Nino Deda ist am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr mit seinem Klavierprogramm „Off To New Horizons – Piano Songs For Special Times“ zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen, teilt ein Sprecher der Neunkircher Kulturgesellschaft mit.

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ Dieses Zitat von Victor Hugo beschreibt die Passion, die in Nino Dedas Kompositionen steckt – Emotionen, Hoffnungen und Lebensfreude, all das verpackt in Tönen, die beim Zuhörer lebhafte Bilder entstehen lassen und so ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Nino Deda, der 1968 in Tirana, Albanien, geboren wurde und seit 1992 mit seiner Familie im Saarland lebt, studierte Komposition und Klavier und ist aktuell als Musiker, Komponist, Kantor, Chorleiter und Dozent für Klavier und Akkordeon aktiv. Er engagiert sich in zahlreichen Projekten mit verschiedenen renommierten Musikern, für die er schreibt, komponiert und arrangiert – von Gospels, Instrumentalstücken, Choralbearbeitungen über Kantaten bis hin zu Kindermusicals.

Eine der großen Leidenschaften von Nino Deda sind seine Klavierkompositionen, mit denen er — dem ja auch die Vertonung deutscher Lyrik schon lange am Herzen liegt – Poesie ohne Worte schreibt.

Gerade in der konzertantischen Zwangspause hat Nino Deda dieEmotionen der Hoffnung, der Einsamkeit, der Unsicherheit, aber auch der unverhofften Ruhe und der Lebensfreude in Kompositionen fließen lassen, aus denen sein zweites Klavier-Soloprogramm und zudem sein erstes Klavieralbum entstanden. Nino Deda wird bei seinem Konzert in der Stummschen Reithalle die schönsten Stücke aus diesem Album spielen – sowie viele seiner neuen Titel zur Premiere bringen, die seitdem entstanden sind.