Konzert in Neunkirchen Zeitreise in Rock- und Popgeschichte

Neunkirchen · Das Maple Tree Theater präsentiert am Sonntag, 16. April, um 19 Uhr die Rock-Musical-Revue „Forever Young – The Story of the 27 Club“ in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Der „27 Club“ ist der inoffizielle Name für eine Gruppe von Künstlern, die im jungen Alter von 27 Jahren tragisch ums Leben kamen.

07.04.2023, 16:08 Uhr

Kenneth Iain Duncan spielt Kurt Cobain. Foto: Michael Östreich