Konzert in Neunkirchen : Kirchenkonzert mit Dilian Kushev in Wellesweiler

Musiker Dilian Kushev. Foto: Kushev Music Management ltd

Wellesweiler Am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr, findet in der Paul-Gerhardt-Kirche in Wellesweiler ein Kirchenkonzert statt. Zu Gast ist Dilian Kushev, die „Goldene Stimme aus Bulgarien“. Auf dem Programm stehen unter anderem bekannte Stücke wie „Ave Maria“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Panis Angelicus“, „Nessun dorma“, „O,sole mio“, „Halleluja“ und viele mehr.

Der Werdegang des 1974 geborenen Baritons Kushev begann schon früh. Er wurde während seines Studiums an der National Musik Academy in Sofia entdeckt und bekam zeitnah Angebote in Bulgarien, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweiz und Deutschland. Mit mehr als 3000 Kirchenkonzerten in Ost- und Westeuropa sang sich der Bariton in die Herzen der Zuhörer- und Zuschauer.