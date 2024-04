Neunkirchen Folk-Pop aus Estland mit Curly Strings

) Die erfolgreiche estnische Folk-Band Curly Strings ist zu Gast in der Stummschen Reithalle. An diesem Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr macht die vielfach ausgezeichnete akustische Folk-Band Curly Strings aus Estland im Rahmen ihrer „Festivity Within Tour 2024“ Station in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen, teilt die Neunkircher Kulturgesellschaft mit.