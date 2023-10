Konzert in Neunkirchen Zwei Gitarristen teilen sich die Bühne in der Reithalle

Neunkirchen · Zwei der spannendsten Gitarristen Europas kommen nach Neunkirchen: Am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr sind Stephan Bormann und Jacques Stotzem zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Stephan Bormann tourte mit dem Cristin Claas Trio, Hands On Strings und dem 10String Orchestra.

04.10.2023, 16:20 Uhr

Stephan Bormann Foto: Christian Borchers