Ortsrat Wellesweiler Gerhard Naßhahn und Jutta Bell an der Spitze in Wellesweiler

Zwar hat die SPD bei den Kommunalwahlen knapp 14 Prozent ihrer Stimmen an die CDU verloren und musste deshalb zwei ihrer bisher zehn Mandate im Ortsrat abgeben, hat aber mit acht zu fünf Sitzen weiterhin die Mehrheit. Entsprechend überschaubar waren am Mittwoch in der ersten Sitzung die Wahlvorgänge. Naßhan war seit dem Tod des Wellesweiler Ortsvorstehers Dieter Steinmaier Ende vergangenen Jahres bereits Stellvertreter.