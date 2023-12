Neunkircher Tierschützer fordern mehr Mittel Wer übernimmt zukünftig die Unterbringung von Fundtieren? Streit um Konsortialvertrag droht zu eskalieren

„Wir fordern die kostendeckende Unterstützung durch die Kommunen, damit Fundtiere auch zukünftig artgerecht und rundum versorgt gehalten werden können.“ So beginnt der Brandbrief, der vom Vorstand des Tierschutzvereins Neunkirchen unterzeichnet ist. Dieser liegt der Redaktion vor. Das Schreiben ging am Mittwoch unter anderem an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, an Landtagsabgeordnete, die Fraktionen im Landtag, aber auch an die betroffenen Kommunen der Landkreise Neunkirchen und St. Wendel.