Infrastruktur Kommunen arbeiten bei Trinkwasserversorgung zusammen

Bereits seit den 50er Jahren arbeiten der Zweckverband Wasserversorgung des Landkreises Neunkirchen (WZV) mit Sitz in Ottweiler und die Stadt Lebach mit ihren Stadtwerken Lebach (SWL) bei der Trinkwasserversorgung eng zusammen. Gemeinsam versorgen beide Unternehmen rund 55 000 Saarländerinnen und Saarländer in den Kommunen Lebach, Eppelborn, Illingen, Merchweiler und Marpingen mit Trinkwasser, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lebach.