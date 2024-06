Wahl im Kreis Neunkirchen : Serverprobleme und Überraschung So liefen die Direkt- und Kommunalwahlen im Kreis Neunkirchen

Direkt gewählt wurden am Sonntag neben dem Landrat des Kreises Neunkirchen die Bürgermeister in Schiffweiler und Merchweiler. Außerdem galt es den Kreistag zu wählen sowie Stadt-, Gemeinde- und Ortsräte. In allen Kommunen gab es ab circa 19.30 Uhr massive Probleme mit der Übermittlung der Wahlergebnisse durch das System von eGo Saar. Wahlhelfer, Bürger und Medienvertreter saßen in den Rathäusern vor weißen Bildschirmen.