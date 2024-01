Kommunalwahl im Kreis Neunkirchen Was und wer im Superwahljahr alles gewählt wird

Seit das letzte Kalenderblatt des vergangenen Dezembers im Mülleimer gelandet ist und 2024 in jeder Datumsangabe erscheint, wird ein Begriff stark strapaziert: das Superwahljahr. In der Tat stehen in diesem Jahr national und international etliche Wahlen an, deren Ausgang nicht nur Wahlforscher mit Spannung erwarten. Im Saarland bündelt der Urnengang am Sonntag, 9. Juni, einiges. Dann werden Gemeinde-, Stadt-, Orts- und Bezirksräte, Kreistage und die Regionalversammlung gewählt sowie über die Verteilung der Sitze im EU-Parlament abgestimmt. Seit 1979 werden die allgemeinen Kommunalwahlen im Saarland zeitgleich mit der Europawahl durchgeführt. Der Tag der Europawahl 2024 orientiert sich an der Brüsseler Wahlperiode sowie an den Wahltagen in den Mitgliedstaaten der EU. Nach dem Europawahlgesetz müssen alle 27 Mitglieder innerhalb des gleichen Zeitraums abstimmen. Im Landkreis Neunkirchen kommen noch drei Direktwahlen hinzu.