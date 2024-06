Kommunalwahl am 9. Juni Kandidaten und Parteien: Wer und was im Kreis Neunkirchen wo zur Wahl steht

In der Gemeinde Schiffweiler stehen Bürgermeisterwahlen an. Amtsinhaber Markus Fuchs, SPD, geht auf eigenen Wunsch im September in den Ruhestand. Um seine Nachfolge bewerben sich Dominik Dietz für die SPD, Cedric Jochum für die CDU sowie Ado Zimić für die Freie Bürgerliste, FBL. Im Gemeinderat sind derzeit sechs Parteien vertreten: SPD (16 Sitze), CDU (11 Sitze), Grüne und Linke mit jeweils zwei Sitzen, FDP und FBL mit jeweils einem Sitz. Neu auf dem Wahlzettel ist die kürzlich gegründete Bürgerstimme für die Gemeinde Schiffweiler, BGS. Sie geht mit Michael Bost an der Spitze in den Wahlkampf. Spitzenkandidat für die SPD ist Dominik Dietz. Die CDU geht mit Mathias Jochum ins Rennen. Für die Grünen tritt Arnold Ilgemann an der Spitze der Liste an. Die FDP setzt auf Patrick Hart. Die Freie Bürgerliste hat ihre Liste mit Peter Holzer an der Spitze eingereicht. Die AfD setzt in Schiffweiler auf Rafael Pidanset.