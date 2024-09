Kommentar Polizei allein kann es nicht richten

Den großen Kontrolltag in der Neunkircher Innenstadt hat die Polizei unter Beteiligung weiterer Dienststellen des Landespolizeipräsidiums von langer Hand geplant. Reiner Zufall also, dass die Aktion mit der aktuellen politischen Diskussion über die Sicherheit in der Neunkircher City zusammenfällt.

08.09.2024 , 17:55 Uhr

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Von Heike Jungmann Reporterin in Neunkirchen