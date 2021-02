Kommentar : Und was ist mit den Grundschulen?

Keine Frage: Corona und die Folgen für Schulen und Schüler haben dazu geführt, dass den Kultusministerien die Augen in Sachen Digitalisierung mit Wucht geöffnet wurden. Es wurden keine Jahre verbummelt, es wurden Jahrzehnte schlichtweg verpennt.

Digitalisierung, das hieß in der Vergangenheit in etwa: Die Schule wurde mit einem Whiteboard ausgestattet. Oder mit zweien. Sicher, Computerräume gab es und Informatik wurde unterrichtet. Das war aber schon bei mir, Abi 95, nichts Neues. W-lan an Schulen? Also bitte: Das war noch vor einem Jahr so unvorstellbar wie ein Kippenautomat auf dem Pausenhof. Und nun endlich tut sich endlich was. Zwar lässt man sich immer noch nicht hetzen, aber immerhin. Und man denkt beim digitalen Aufholen nicht nur an die Schulen, sondern sogar an die Schüler. Hallelujah. Was für eine Erkenntnis: Dass nicht alle Eltern in den nächsten Apple-Store rennen und ihrem Filius das neueste i-Pad kaufen können. Schüler werden jetzt auch ausgestattet. Vor allem die an weiterführenden Schulen. Hoffentlich wird auch dran gedacht, dass die Dinger gewartet und gepflegt werden müssen. Dazu braucht es Konzepte, sonst hat man nachher tolle i-Pads, die sechs Monate funktionieren und dann geht halt nix mehr. Und jetzt kommt etwas, was kaum jemand, vor allem Schulträger und zuständige Ministerien, nicht auf dem Schirm haben: Bevor Schüler nämlich an weiterführende Schulen gehen, besuchen sie sogenannte Grundschulen. Genau. Und auch dort fand in den vergangenen elf Monaten nicht so richtig viel Unterricht vor Ort statt. Und auch dort waren und sind die Schüler im Homeschooling. Und auch dort nutzt man dieses neumodische Internet, um ihnen mit Filmen und in Konferenzen die Inhalte zu vermitteln, die sie dringend benötigen, um später weiterführende Schulen besuchen zu können. Das ist sehr sinnvoll. Und viele Eltern sind dafür ausgerüstet. Haben schnelles Internet, gute PCs und Tablets, sind digital also auf Zack. Und ihre Kinder auch. Aber viele haben all dies nicht. Können es sich auch nicht eben mal anschaffen. Sind digital nicht auf Zack. Und ihre Kinder auch nicht. Die hinken hinterher. Wie Schulen bei der Digitalisierung. Dort muss dringend etwas passieren. Und zwar jetzt. Sonst bleiben viele auf der Strecke.