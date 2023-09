Kolumne Am Ball Pille raus und kicken

Die wenigsten wussten das, bis der DFB diese Woche vermeldete, er werde Funino stark fördern, und somit Fußball, bei dem nicht das Ergebnis im Mittelpunkt steht, sondern der Spaß am Kicken. Für Kinder und Jugendliche. Endlich! Endlich hat man begriffen, womit man junge Menschen für Sport begeistern kann: mit Spaß. Dass es ewig Gestrige gibt, die bereits im Ende des Leistungsdrucks bei den Bundesjugendspielen lediglich das Ende des sportlichen Wettkampfs erkennen wollen, ist ja klar. Die gibt’s ja immer. Was zählt, ist schließlich Leistung in der Leistungsgesellschaft. Was für ein Unsinn. Sport und Bewegung sollen Spaß machen. Das ist nicht das Ende des Wettkampfs, sondern vielmehr der Anfang eines erfolgreichen Kräftemessens. Und in Sachen Erfolg sieht es ja weder bei den Leichtathleten und Leichtathletinnen noch bei den Fußballern und Fußballerinnen in Deutschland besonders rosig aus. Es kann ja nur besser werden. Warum nicht mit Spaß? Womit wir wieder bei der SVE wären. Ich weiß nicht, wie man dort zu Funino steht, aber ich habe so eine Ahnung bei einem Verein, der für Innovationen offen ist und wo Woche für Woche auf dem Platz nicht nur gefightet, sondern wo mit Spaß und Herzblut um jeden Ball gekämpft wird. Das spüren auch die Fans. Und was machen gerade die jungen Fans nach so einem Spiel? Sie schnappen sich zu Hause die Pille, gehen raus und wollen kicken. Weil es ihnen Spaß macht. Eigentlich ganz einfach.