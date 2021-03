Kommentar : Welche Zukunft hat das Ex-Klinikum?

Bedarf es dann doch eines Tages eines Prinzen, oder modern eines Großinvestors, um das alte Ottweiler Krankenhaus vor dem Verfall zu bewahren? Die stationäre Klinik ist Geschichte, die ambulanten OP’s laufen in einem Gemäuer, in das der Eigentümer Marienhaus unter wirtschaftlichen Aspekten wohl kaum massiv investieren wird in den kommenden Jahren.

