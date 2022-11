Kolumne Unsere Woche : Der Zuckerbrezelmonat

Während dem Oktober gerne das Adjektiv „goldener“ angehängt wird und sich im Dezember bereits alles um Weihnachten dreht, dümpelt der November irgendwo zwischen grauer Tristesse und Schwermut vor sich hin.

11.11., 11 Uhr 11: ein Datum, das bei Fastnachtern Tränen der Freude auslöst. Endlich wieder Humpa, endlich wieder Täterä. Und in diesem Jahr auch endlich wieder Polonäse mit den Händen auf Schultern aus Fleisch und Blut und nicht nur alleine mit Luftschlange um den Hals und Sektflöte in der Hand vorm Helau-Chat mit Gleichgesinnten. Heiterkeit als Massenphänomen, auch das ist November. Und dann ist das natürlich Sankt Martin, der stets im November auf seinem Ross geschwind durch Schnee und Wind reitet, worüber sich die Kinder in dieser Woche wieder zuhauf freuen konnten. Wann sonst darf man schon in den frühen Abendstunden eine ganze Zuckerbrezel‚ ‘ne Limo, Kinderpunsch und ne Rostwurst verdrücken? Und das auch noch an einem riesigen Feuer. Eben: Für den November gilt nämlich, was dem gesamten Herbst zugeschrieben wird: Beide haben auch ihre schönen Tage.