Auf der Suche nach einem Smokinghemd Gut, eine Frau zu sein

Mit einem Gefühl von Enttäuschung und Zeitdruck im Nacken ging ich zum nächsten hochwertigen Herrenausstatter. „Nein, so etwas führen wir nicht, ist zu speziell.“ Jetzt machte ich mir langsam Sorgen. Zwei weitere Fachgeschäfte später musste ich resignieren. Es gibt weit und breit keine Smokinghemden. Ein Brautgeschäft, das noch Hoffnung in mir aufkeimen ließ, hat leider an einem Samstagnachmittag geschlossen. Also musste es ein einfaches, weißes Hemd an diesem Ballabend sein. Ging auch. Aber diese Kleiderauswahl gestaltete sich deutlich schwieriger als meine. Doch gut, eine Frau zu sein.