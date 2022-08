Kolumne Unsere Woche : Ich möchte mal sagen: Jetzt reicht’s!

Sie erinnern sich? Vergangene Woche, gleiche Stelle: Eine Woche voller Dramen? Da war die Woche noch nicht ganz rum und ganz gemäß dem Motto „Du sollst den Tag nicht vor dem Redaktionsschluss loben“ setzte das Schicksal dann noch einen drauf.

Ganz vorsichtig kam der Schritt in die neue, in diese Woche. Luft anhalten, Augen zu – dann passiert vielleicht nicht noch was Schlimmes. Und so verlief sie dann tatsächlich erst einmal weitestgehend glimpflich für den Landkreis Neunkirchen. Mit vielen Veranstaltungen wird auf der Sommeralm in Reden wieder gefeiert. Den ein oder anderen Ärger gibt es immer: So raubt in Fürth Verkehrslärm den Anwohnern den letzten Nerv, das Freibad Heinitz hat fertig, die Aufregung ums Fischsterben in der Blies und das geplante Fuchsgehege beim Zoo gehen weiter. Aber: Hauptsache kein neues Drama. . .