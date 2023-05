Totes Tier durch Stadt getragen Von Hunden und Lämmern – die widerlichen Kommentare unter dem Video aus Neunkirchen

So weit, so unspektakulär in einem Land, in dem sich im Sommer die Spanferkel massenweise am Grill drehen und auf Volksfesten noch ganze Ochsen überm Feuer brutzeln. Sogar Lämmer schmort der Deutsche hin und wieder auf offener Flamme. Alles überhaupt kein Problem. Auf einem Video, das da in sozialen Medien kursierte, war aber nicht so genau zu erkennen, ob das deutsche Staatsbürger waren, die das Lamm trugen. Und war das Lamm nicht vielleicht sogar ein Hund?