Kolumne zum Todesfall in Illingen : Wochenlang tot in der Wohnung – wieso bemerkte das niemand? So einfach ist es nicht

Foto: dpa/Patrick Seeger

Mehrere Wochen. So lange lag eine Frau in einem Illinger Ortsteil tot in ihrer Wohnung. Der grausige Fund, den Polizeibeamte Ende Dezember machten und über den in dieser Woche berichtet wurde, löst Entsetzen aus.