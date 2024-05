Die Saison war zu kurz Freude über die komplette Elv

Wie konnte das nur so schnell passieren? Während sich das aktuelle Heft – nach Jahrzehnten mal von einem anderen Hersteller – mit den ersten Stickern füllt, war es für das nun bald abgelaufene Album schwierig, noch ein Päckchen mit Aufklebern zu ergattern. Es ist uns geglückt. Auch wenn wir wissen, wir werden dieses Album wohl nicht mehr komplettieren, so gab es auf den letzten Drücker doch noch ein Erfolgserlebnis für meine Tochter. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass sie als FCK-Fan das so freuen würde: „Elversberg ist komplett.“