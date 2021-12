Freizeittipps : Spaß in 1000 Teilen

Der vorweihnachtliche Lockdown 2020 hat mich eine längst vergessene Liebe wieder entdecken lassen: Puzzeln. Es begann mit einem Weihnachtspuzzle, das liebe Freunde aus England schenkten. Bei denen ist es nämlich Brauch, dass in der Weihnachtszeit das traditionelle Christmas Puzzle ausgepackt wird – mindestens 1000 Teile.

Diese Tradition habe ich auch heuer wieder aufleben lassen: Auf einem Tisch im Wohnzimmer liegt es nun, eine wunderschöne, etwas nostalgisch anmutende Szene mit Schlittschuhbahn in der Mitte, Weihnachtsmarkt-Buden, Christbaum mit funkelnden Lichtern, Schneegeriesel davor. Auf jeden Fall ist es irgendwie meditativ, beruhigend, und das Erfolgserlebnis, wenn ein oder mehrere Teilchen passen, lässt einen „dranbleiben“. Man kann alleine puzzeln. Es kann aber auch jeder in der Familie mitmachen, oft findet sich „im Vorübergehen“ eines oder auch mehrere Teile. Gut, über die optimale Methode streiten sich die Geister: Der eine fischt genial-chaotisch im Haufen in der Schachtel, der andere sortiert akribisch nach ein, zwei, drei „Füßchen“ oder nach Farbe. Nur in einem herrscht Einigkeit: Zuerst kommt der Rand!