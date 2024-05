Kolumne Unsere Woche Eine Welle der Hilfsbereitschaft

Die gute Nachricht: Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Bis an die Erschöpfungsgrenze haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, THW, DRK, DLRG und den übrigen Hilfsorganisationen dafür gesorgt, dass am Ende alle mit einem „blauen Auge“ davongekommen sind. Über Pfingsten begann das große Aufräumen. Fast surreal wirkte der Sonnenschein am Montag. Menschen, die sich einen großen Eisbecher genehmigten, saßen in Ottweiler nur einen Steinwurf von gefluteten Geschäftsräumen entfernt.