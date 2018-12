später lesen Wochen-Kolumne Neunkirchen Das Kreuz mit der Wahrheit FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

In Zeiten, in denen griffige Parolen gerne mal mit der Wahrheit verwechselt werden, lohnt sich ein Blick auf die Komplexität des Seins doppelt. Zuweilen gelingt dies im Kleinen. Wie bei der Renaturierung des Erlenbrunnenbachs in Ludwigsthal. Von Michael Beer