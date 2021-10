Meinung : Düstere Aussichten für die Reden-Attraktion

Kaltes Regenwasser plätschert durch den Mosesgang? Klingt erst mal nicht besonders spannend. Die RAG muss sich zwar noch mit diversen Klagen gegen die Grubenwasserflutung auseinandersetzen, aber so glatt wie das Verfahren bei den Bergämtern gelaufen ist, dürfte auch eine juristische Auseinandersetzung über das Thema wohl mehr aufschiebende denn aufhebende Wirkung zeitigen.

Das ist bitter für den Standort, der sowieso mit vielen Problemen zu kämpfen hat und in seiner Entwicklung kaum vorankommt. Die RAG sagt leise Servus, und das ist es dann für sie. Bleibt nur zu hoffen, dass der Konzern bei möglichen Schäden durch die Grubenflutung zu seinem Wort steht, die dann auch finanziell auszugleichen. Am Geld sollte es nicht scheitern, denn das hat er. In Bergbaukommunen wie Schiffweiler sorgt man sich mehr, ob der Wille so stark ist wie angekündigt.