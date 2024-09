Kolumne Apropos Man wächst mit seinen Aufgaben

Tatsächlich habe ich noch nie zu den Menschen gehört, die vor Spinnen oder anderem Kleingetier, das sich in die Wohnung verirrt, Angst haben. Eine Freundin bemüht bei jedem noch so kleinen Tierchen den Staubsauger und entsorgt den Beutel, egal ob voll oder nicht, anschließend in der Mülltonne. Nicht, dass die Spinne wieder rauskriecht.