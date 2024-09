Die Angst des Mannes Roland Theis muss sich nicht weiter vor der Neunkircher Innenstadt fürchten

Roland Theis hat Angst. Angst vor der Neunkircher Innenstadt. In die, das hat er in dieser Woche verkündet, würde er abends nicht mehr gehen. Es gibt keinen Grund für Häme, wenn ein Mensch sich zu seinen Ängsten äußert, denn dafür ist das Thema zu ernst. Und natürlich verbietet es sich, von den Ängsten anderer zu profitieren. Das weiß der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag natürlich. Würde er auch nie machen und hat daher einen Tag später in den sozialen Medien erklärt, warum er sich nicht mehr nach Neunkirchen traut: Es sind die „Asozialen und die Kriminellen“, die zu seinem passiven Verhalten in Sachen Stadtspaziergang führen. Wie gesagt: Die Angst, die ein Mensch verspürt, ist individuell.