Kommentar zur Globus-Eröffnung : Schwierige Wege und steinige Wege

Bis zur Eröffnung eines Marktes in Neunkirchen war es kein leichter Weg für Globus. Aus den damaligen Plänen, sich im Saarpark-Center niederzulassen, wurde nichts. Später wollte die Neunkircher Stadtverwaltung eine Globus-Ansiedlung so sehr, dass sie ein Grundstück auf Fläche des Naturschutzgroßprojektes Lik-Nord in Aussicht stellte.

Fragwürdige Analysen und zweifelhafte Umfragen wurden präsentiert, der Protest umliegenden Kommunen wuchs, immer mehr Umweltschützer protestierten. Schließlich zog Globus den Schlussstrich und beendete das Vorhaben. Als dann die ersten Pläne für einen Markt im Hüttenpark gezeigt wurden, war darauf noch der Gasometer zu finden. Später wurde er doch abgerissen, was viele Neunkirchern bitter schmeckte. All das ist jetzt Geschichte und wird sicher nicht weiter am Image von Globus kratzen. Zweifel, der Markt könnte nicht angenommen werden, dürfte niemand ernsthaft haben. Ob er aber wirklich zur Belebung der Innenstadt beitragen kann, muss sich noch zeigen.