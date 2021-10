Ehrensache : Scham ist hier der völlig falsche Ansatz

30 Prozent aller Lebensmittel werden bei uns weggeworfen. Weltweit verhungert alle 3,6 Sekunden ein Mensch. Da passt was nicht zusammen.

Das soll es geben: Menschen, die lieber nichts geschenkt haben wollen. Das mag in vielen Bereichen auch eine sinnvolle Einstellung sein. Wenn es um kostenlose Lebensmittel geht, ist das – sorry – einfach nur dumm. Denn beim Foodsharing geht es ja nicht darum, Bedürftigen zu helfen – obwohl das ein schöner Nebeneffekt ist. Hier engagieren sich Ehrenamtliche teils viele Stunden in der Woche, um noch Essbares vorm Müll zu retten. Jeder der dabei hilft, und lieber mal eine Schrumpelpaprika zubereitet oder ins Brot vom Vortag beißt, unterstützt etwas Großes: Verschwendung vorbeugen und vor allem Lebensmittel wieder wertschätzen. So lange noch alle 3,6 Sekunden (!!!) auf dieser Welt ein Mensch verhundert, sollte das eigentlich Ehrensache sein.