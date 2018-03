später lesen Kolumne Ach was?! Liebende und Gepeinigte FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

War das ein Wochenende: knapp 15 Grad und Sonne satt! Kein Wunder, dass da Frühlingsgefühle aufkommen. Dieses Kribbeln, dieser Reiz, dieses tiefe Einatmen, das leichte Stöhnen und die Schreie. Überall kann man sie sehen: in jeder Straße, in jedem Café, in den Parks, in den Bussen, im Kino, beim Friseur. Die Liebenden? Ach was: die Leidenden! Die armen, geplagten Seelen, von schrecklichen Frühlingsgefühlen Gepeinigten. Malträtiert vom Kribbeln in der Nase, hervorgerufen durch die Pollen sämtlicher Frühblüher, die nun geballt umherziehen und für steigenden Absatz an Papiertaschentüchern sorgen. Von Marc Prams