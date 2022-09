Kolumne Unsere Woche : Das Drama hat (noch) kein Ende

Auch wenn körperlich niemand zu Schaden gekommen ist: Die Evakuierung des Wohnparks Katharina-von-Bora in der Neunkircher Ringstraße am 24. Juli wegen des erhöhten Austritts von Grubengas unter dem Gebäude ist eine Katastrophe für alle Beteiligten.

In erster Linie für die Menschen, die in dem erst vor wenigen Monaten eröffneten Wohnpark ein neues, vermutlich letztes Zuhause zu finden hofften und die sich gerade erst eingelebt hatten. Einige der betroffenen Menschen sind etwa im benachbarten Fliedner-Krankenhaus untergebracht, dessen Trägerin ebenfalls die Stiftung Kreuznacher Diakonie ist. Wie sie sich fühlen in der nicht adäquaten Wohnsituation mag man sich kaum vorstellen.