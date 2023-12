Kommentar zu Spekulationen um Bruch Bier Bruch-Ehe in Neunkirchen wäre naheliegend und wünschenswert

Es ist fast schon zu naheliegend. Die Bruch Holding ist auf der Suche nach einer Brauerei für ihr neues Großprojekt in Neunkirchen. Die Brauerei Bruch ist auf der Suche nach einem neuen Standort. Die Holding will schon im ersten Halbjahr das erste Bier brauen. Bruch muss bis Frühjahr aus dem Standort in Saarbrücken raus.