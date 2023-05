Kommentar zum Aufstieg der SV Elversberg Ein Fußballwunder mit Ansage

Bei all dem Erfolg jedoch, den die SV Elversberg in jüngster Zeit aufweisen kann, ist man dort von Großspurigkeit weit entfernt. Von Skandalen sowieso. Wichtige Faktoren im Konstrukt SVE, wo das oft zitierte „familiäre Umfeld“ vom Dach der Arena bis in die Graswurzeln spürbar ist. Und wo ein schmuckes Stadion steht, für das nicht unfassbare Summen an Steuergeldern verprasst wurden, gefolgt von Skandalen noch und nöcher. Das alles führt dazu, dass immer mehr Zuschauer zu den Spielen an der Kaiserlinde kommen, weil sie erkennen, dass hier kein Retortenverein aus dem Boden gestampft wurde, sondern mit viel Beharrlichkeit etwas entstanden ist, das Substanz hat und Spaß macht.