Kommentar Manche Zahlen sprechen Bände

Aber es ist ein probates Mittel, um sich bei Anliegen Gehör zu verschaffen und den Wählerinnen und Wählern, die sich mit ihrer Stimme für eine Partei, ob sich diese nun in der Opposition befindet oder nicht, zu signalisieren, dass politische Mitbestimmung ein echtes Anliegen ist. Keine Anträge einzureichen und dies damit zu begründen, diese würden eh keine Mehrheit finden, kommt einer schlechten Ausrede gleich. Die FDP im Stadtrat Neunkirchen etwa, hat bei gerade mal zwei Sitzen insgesamt sieben Anträge eingereicht. Dass die AfD, die vor fünf Jahren erstmals in die Stadträte von Neunkirchen und Ottweiler sowie in den Kreistag gewählt wurde, nicht einen einzigen Antrag eingereicht hat, bedarf keines Kommentars. Manche Zahlen sprechen Bände.