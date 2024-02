Vor Spiel gegen VfL Osnabrück Wieso die SVE jetzt schon auf ein weiteres Zweitliga-Jahr hoffen kann

Unentschieden, Niederlage, Sieg, Unentschieden. Beim Blick auf die vier Spiele der Rückrunde mögen Pessimisten bereits ein Muster erkenne, demzufolge das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück mit einer Niederlage für die SV Elversberg enden könnte. Mit einem Minimum an mathematischen Fähigkeiten summieren nicht nur Optimisten aber satte fünf Punkte in der Rückrunde auf die Haben-Seite der Elversberger. Also fast die Hälfte dessen, was die Lila-Weißen aus Osnabrück in der gesamten Saison erspielt haben. Mit gerade mal zwölf Punkten nach 18 Spielen muss für deren Klassenerhalt fast schon ein Wunder her.