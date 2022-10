Kolumne Unsere Woche : Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Stimmt, Bundespräsident Walter Steinmeier sieht Deutschland vor rauen Zeiten. Und dennoch: Aus dem Landkreis gab es diese Woche viel Positives zu vermelden. Wermutstropfen vielleicht die Sitzung des Gemeinderates Spiesen-Elversberg, der geschlossen Bürgermeister Bernd Huf boykottierte.

Aber auch hieraus könnte vielleicht ja was Gutes erwachsen, wird das Sitzungsgeld tatsächlich für einen guten Zweck gespendet. Auch in Sachen Wohngeldreform kommen auf den Landkreis vermutlich Kosten und Stress zu, aber es wird auch zehn neue Stellen geben. Immer schön positiv denken. Das sollten auch die Geschäftsleute in Neunkirchen, die im Vorfeld des Mantelsonntags an diesem Wochenende an Umsatzrekorden zweifelten.

Ansonsten gab’s viel Grund zu guter Laune. Vor allem in Hangard mit seiner Bronzemedaille auf Landesebene. Eine rundum gelungene Dorfschau zeigte dort, was ein gutes Miteinander so alles kann. Miteinander gab es auch in Schiffweiler, da ging der mit einem bunten Programm ausgefüllte Besuch aus der Partnerstadt Welzow zu Ende. In Dirmingen wurde drei Tage ausgelassen Kirmes gefeiert mit Kerwelissje und Kerwehannes. Weil Miteinander wichtig ist, will nun auch der Ortsrat Merchweiler Einwohnerfragestunden einführen, die Privat-Initiative Eppelborner Tafelrunde versorgt 130 Familien, Fotos zu Gunsten des Baus eines Wildbienenhotels werden in der Neunkircher Christuskirche versteigert, Raimund Eich hat den ersten Neunkirchen-Krimi geschrieben, auch für die Schiffweiler Wehrleute gibt es ein Punkte-Sparbuch, für Leckermäuler bunte Donuts im Center, für Tierliebhaber in der Zooschule die interaktive Schneeleoparden-Ausstellung des Nabu, zur Sicherung der Energie in der Region eine neue Turbine fürs Abfallheizkraftwerk. Saar-Wirtschaftsminister Jürgen Barke will dem Mittelstand im Landkreis den Rücken stärken und Anjas Frühstücksladen in Ottweiler ist bestens angelaufen. Die Rohrbach-Filmpreis-Woche steht vor dem Start.