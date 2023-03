Kolumne Stanniolpapier und tote Schlümpfe

Keinen Schimmer. Konnte ich also auch nicht den Kindern beantworten, als die kürzlich danach fragten. Und für Antworten wie „Wegen der vielen Schlümpfe“ sind sie schon zu alt. Nicht mal mehr mit „Weil das nun mal so ist“ komm ich noch durch. Dann der Geistesblitz: „Frag doch mal die Maus!“. Also ab an den Rechner, der Maus ’ne Mail geschrieben, alle total aufgeregt, zwei Wochen gewartet und endlich: Post von der Maus. Das war vielleicht ein Hallo! Versehen war die Mail mit dem Hinweis, dass die Maus die Frage schon mal in einer Sendung beantwortet hat, ein Link zum Filmchen hing netterweise mit an. Gleich mal angeknipst, das Ding. Wieder alle super aufgeregt und total gespannt, warum der Himmel denn nun blau ist. Es folgte eine sechsminütige Enttäuschung, getarnt als Sachgeschichte, in der Ralph Caspers Staub in eine schwarze Kiste mit Loch bläst, mit einer Taschenlampe rumfummelt und irgendwas von einem Glasprisma faselt, dem spätestens nach einer Minute nur noch promovierte Meteorologen und Spektralfarben-Freaks folgen können. Aber doch keine Kinder, um Himmels Willen. Und ich natürlich auch nicht. Klar: Alle total enttäuscht. Hä? Wie? Spektralwas? „Warum isser denn jetzt blau, der Himmel?“, kam natürlich sofort wieder. „Weil das nun mal so ist! Und wegen der ganzen toten Schlümpfe.“ Und jetzt will ich davon nix mehr hören. Von wegen „Frag doch mal Maus“!