Kolumne Apropos : Lasst uns alle milde werden

Es muss einfach nochmal in aller Deutlichkeit gesagt werden: Kultur tut gut. Gute Kultur besonders. Und die geht auch im Kleinen. Lange, lange hat man sie vermisst, hat sich mit aufgezeichneten Erlebnissen begnügt.

Hat Konzerte im Radio gehört und Opern und Schauspiele im Fernsehen geguckt. Ist auch schön. Und besser als nix. Aber auf die Mattscheibe, da gehören dann doch eher „Modern family“ oder „Star Trek“, die Abenteuer der Avengers oder „Grimm“. Das andere, die richtige Kultur – nicht missverstehen, ich bin ein großer Serien-Streaming-Fan – die ist eben nur live wirklich schön. Dieses Gefühl nach einem Symphonie-Konzert am Sonntagmorgen oder einer Oper am Freitagabend, einer Kabarett-Veranstaltung mitten in der Woche – so richtig mittendrin statt nur dabei –, das ist und bleibt ein ganz besonderes Erlebnis.

Erfüllt fühlt man sich danach. Beseelt und gewappnet gegen die Unbilden des Alltags, dem man einmal für kurze Zeit so gänzlich entfliehen konnte. Auch wenn man auf dem Nachhauseweg dann knapp den Zug verpasst, der Bus endlos braucht bis zum Haltepunkt, der Verkehr sich an der Ampel staut – dem tritt man voller Milde entgegen. Die echte, die richtige Kultur, die tut eben etwas mit einem. Immer wieder aufs Neue. Und wirkt noch lange nach. Schade einfach, dass das offenbar doch viele Menschen vergessen haben und viele Plätze noch immer frei bleiben. Klar, die Zeiten sind hart, jede Ausgabe will genau überlegt sein, doch wie hieß es so treffend während des Lockdown in der Pandemie: „Ohne Kultur wird’s still“. Ja. Und auf jeden Fall auch ein bisschen kälter – ganz unabhängig von der Außentemperatur und den Energiepreisen.