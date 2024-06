Kolumne zur Kommunalwahl Manta, Cola, freie Wahlen

Ach Gott ja, von wegen Plastikmüll: Wer hat sich eigentlich Strohhalme aus Pappe ausgedacht? Fehlt nur noch die Wurstpelle aus Kopfsalat. Und dann natürlich über Politik, um Himmels Willen. Man weiß ja gar nicht, worüber man sich da am meisten aufregen soll. Über die Sozis und die Dynamik eines schwermütigen Faultiers, die Olaf Scholz ausstrahlt? Über die Union mit Fritze Merz, der wie ein Zackenbarsch mit Hang zur Pyromanie jedes Thema nutzt, um zu zündeln? Über Söder, der mit Karacho jeden Fettnapf per Seemannsköpper nimmt und dann sagt, das hätte nun wirklich keiner kommen sehen? Über die Grünen, die ja bekanntlich an allem schuld sind, vermutlich sogar an dem cineastischen Kapitalverbrechen „Manta Manta – zwoter Teil“? Über Linder und die FDP, die was von Bubatz faseln, als wüssten sie, was das ist? Über die Linken, die...äh...gibt’s die eigentlich noch? Doch, es lässt sich herrlich aufregen über all diese Parteien, die wir am Sonntag wählen dürfen. In unserer Demokratie. In der wir in Freiheit leben. Ein Leben in Freiheit und Demokratie, wie es vor 80 Jahren unmöglich war. Bis die Alliierten Europa von einer Diktatur befreiten. Das Recht auf freie Wahlen ist der Grundpfeiler dieser Demokratie. Davon Gebrauch zu machen, ist ein Privileg von unschätzbarem Wert. Auch am Sonntag.