Kolumne zur Woche in Neunkirchen Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen

Falsch verstanden haben sich anscheinend auch CDU-Politiker und Verantwortliche des Diakonie-Klinikums, die sich beim Plausch über die Zukunft der Klinik ausgetauscht haben. Die CDU hat anschließend in einer Pressemitteilung verkündet, die Diakonie werde an der Trägerschaft festhalten, was nach dem jahrelangen Versuch, diese zu verkaufen, eine mittlere Sensation ist. Warum aber wird dies über die CDU kommuniziert? Die Informationen seien aus einem vertraulichen Gespräch heraus unvollständig und unabgestimmt der Öffentlichkeit mitgeteilt worden, so der Vorwurf vonseiten der Diakonie an die CDU. Diese würde das Thema für ihren Wahlkampf nutzen.