Wochenkolumne : Ein paar Wochen vergehen schnell

Mehrere Wochen. So lange lag eine Frau in einem Illinger Ortsteil tot in ihrer Wohnung. Der grausige Fund, den Polizeibeamte Ende Dezember machten und über den in dieser Woche berichtet wurde, löst Entsetzen aus.

Entsetzen und die Frage: Wie kann es sein, dass niemandem etwas bemerkt hat? Schnell ist da die Rede von Egoismus, von einer Gesellschaft, in der jeder nur noch auf sich achtet. Aber ganz so einfach ist es nicht. Isolation und Abschottung vom gesellschaftlichen Leben waren in den vergangenen beiden Jahren Teil des Alltags. Und jetzt, wo wir wieder in kleinen Schritten zur Normalität zurückkehren, schleicht sich auch die Monotonie des Alltegs wieder ein. Morgens geht’s zur Arbeit, am Abend kommt man nach Hause, die Freizeit wird außerhalb der eigenen vier Wände verbracht. Immer unterwegs, ständig auf dem Sprung. Zwischen Wochenendeinkauf und Blick in den Garten klappt’s vielleicht mal mit einem Schwätzchen am Gartenzaun. Falls der Nachbar zu Hause ist. Ein paar Wochen vergehen schnell, ohne dass der eine den anderen sieht. Da kann das Klima in der Nachbarschaft noch so gut sein. Auch in Illingen kannte man die ältere Dame. Dennoch ist keinem etwas aufgefallen. Wie lange ich einige meiner Nachbarn wohl nicht mehr gesehen habe? Keine Ahnung. Es könnte mehrere Wochen her sein.