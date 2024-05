Kolumne Am Ball Wo liegt eigentlich dieses Elversberg?

Das wird also nicht passieren. Ebenso wenig wird Hertha BSC Berlin in diesem Jahr aufsteigen, was man bei der alten Dame natürlich vor der Saison auf dem Zettel hatte. Dem gleichen Zettel, auf dem die SVE wohl kaum jemand hatte. Denn deren direkter Abstieg schien vielen so sicher, wie die erneute Meisterschaft der Bayern. Aber Fußball wird nun mal nicht auf dem Zettel, sondern auf dem Platz entschieden. Das ist auch am Samstag so, wenn die Hertha an die Kaiserlinde muss. Ja, muss. Denn gerne werden die Bundeshauptstädter wohl nicht in die saarländische Fußballhauptstadt kommen. Vermutlich wissen die Berliner zwar nicht so ganz genau, wo Elversberg liegt, ganz sicher aber wissen sie, dass hier schon einige nach 90 Minuten mit hängenden Schultern vom Platz getrottet sind. Der HSV, zum Beispiel, Braunschweig, Kaiserslautern, um nur einige zu nennen. Und obwohl es für beide nur noch um die goldene Ananas geht, werden sie sich am Sonntag ins Zeug legen. Berlin will kaum am Ende hinter Elversberg stehen. Die SVE wird hingegen gerne am Ende der Saison nach unten blicken und den Berlinern winken. Und den Schalkern. Und den Lautern. Und Hansa. Und Nürnberg. Um nur einige zu nennen.