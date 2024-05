Von der Unwahrscheinlichkeit, dass die SV Elversberg jetzt noch absteigt Wo liegt eigentlich dieses Elversberg?

Sagen wir mal so: Die Wahrscheinlichkeit, dass die SVE mit 40 Punkten im Turnbeutel noch absteigt, ist in etwa so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass einem der Zehennagel einreißt, während die Jeans beim Bücken nach einem 500-Euro-Schein reißt, weil man anhalten musste, weil gerade die Fahrradkette gerissen ist, weil zuvor der Schnürsenkel gerissen ist, sich in der Kette verfangen hat und so weiter und so fort. Das wird also nicht passieren.