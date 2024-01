Kolumne zum Spiel der SV Elversberg gegen Hannover 96 Ein heißer Tanz bei eisiger Kälte

Ich will jetzt nicht so weit gehen, Ihnen zu raten, zum Spiel der SVE gegen Hannover in Bermudashorts und Flip-Flops zu gehen. Aber wenn es einen Ort im Landkreis gibt, an dem es immer heiß hergeht, dann ist das? Genau, die Sauna in der Lakai. Und wo noch? Eben, im Stadion an der Kaiserlinde, wo die Elf von Horst Steffen zwar nicht jedes Spiel gewonnen, aber noch bei keinem Spiel enttäuscht hat. Gekämpft wird dort immer, geackert und mit Mut und Cleverness nach vorne gespielt. Auf eine Art, die zwar die Fans der SVE nach der Leistung und dem Aufstieg in der vergangenen Saison nicht überrascht hat, die Mannschaften in der Zweiten Liga aber schon.