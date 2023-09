Kolumne Am Ball SV Elversberg gegen den HSV – das unwahrscheinliche Duell

Wer wird deutscher Meister? H-H-H-HSV!“ Wenn meine Mutter mich aufziehen wollte, ist ihr das mit diesem Hamburger Fangesang – eigentlich schade, dass keiner mehr von Schlachtenbummlern spricht – ausgezeichnet gelungen. Zwar war der HSV in meiner Kindheit und Jugend schon weit davon entfernt, um in Sachen Meisterschaft mitzureden, aber dass er einer der großen Vereine war, musste selbst ich als Bayern-Fan anerkennen. An diesem Samstag kommen die Hamburger zur SV Elversberg an die Kaiserlinde.