Kolumne Am Ball Als frischer SVE-Fan hat man es gar nicht so leicht

Bleiben noch eine offene Frage und die Gesänge. Punkt eins: Darf man sich da hinstellen, wo man möchte? Oder muss man sich die Hardcore-Mitte mit den Fahnenschwenkern erst verdienen? Quasi so von Spiel zu Spiel immer einen Meter näher ran ans Auge des Sturms? In Sachen Gesänge, da gibt es Gott und den Admins sei Dank eine Facebook-Gruppe. Da kann man die üben. Also Schluss mit Konstantin Wecker, und wer hört schon Weihnachtslieder? Jetzt wird geträllert: „An einem Tag im Mai ...“ – und fertig. Der Rest will mir nicht in der Birne bleiben. Das kommt, sagt die Kollegin. Außerdem gebe es ja den Herrn mit dem Megaphon.